freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,68 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,68 EUR nach oben. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.515 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,77 Prozent. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,34 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 632,10 Mio. EUR umgesetzt.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

