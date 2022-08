freenet Aktie News: freenet gibt am Mittag ab

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 22,67 EUR ab. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 22,62 EUR. Bei 22,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.830 freenet-Aktien.

Am 29.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 26,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,60 Prozent. Bei 19,70 EUR fiel das Papier am 13.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 26,41 EUR.

freenet gewährte am 25.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 634,50 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 634,50 EUR eingefahren.

Die freenet-Bilanz für Q2 2022 wird am 12.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2020 setzen Experten auf 2,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Juli 2022: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie schlussendlich mit Kursplus: Goldman Sachs hebt den Daumen

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images