freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,42 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,58 EUR. Bei 25,30 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.079 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 17,86 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

