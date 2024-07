freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,00 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,98 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.528 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. 9,68 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 638,90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 637,80 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

