freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von freenet

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 22,62 EUR ab. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,56 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.745 freenet-Aktien.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR an. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 15,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,70 EUR am 13.08.2021. Abschläge von 14,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte freenet am 25.03.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 634,50 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 634,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte freenet am 12.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 10.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2020 aus.

