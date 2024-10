freenet Aktie News: freenet gewinnt am Freitagvormittag

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,96 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,96 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 530 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,60 EUR am 17.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 16,17 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,43 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

