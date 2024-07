freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 25,26 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,26 EUR ab. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 25,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.040 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 20,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 EUR fest.

