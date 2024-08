freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 25,06 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,06 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,16 EUR an. Bei 25,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.814 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 15,16 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,96 EUR angegeben.

freenet veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

