freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag im Minus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,06 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 36,06 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 35,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.584 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,16 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 17.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,97 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,76 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 661,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,65 EUR je Aktie aus.

