freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 24,86 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 24,86 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,82 EUR nach. Bei 25,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.918 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 10,30 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,70 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 638,90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2024 aus.

