freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 28,48 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 28,48 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.217 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,01 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 32,73 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 618,50 Mio. EUR, gegenüber 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,52 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

