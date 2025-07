freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,64 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,52 EUR. Mit einem Wert von 27,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.582 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 12,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,71 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 604,40 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

