freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag ins Plus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 34,60 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 34,76 EUR. Bei 34,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 62.012 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 8,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,76 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 661,30 Mio. EUR im Vergleich zu 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

