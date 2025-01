freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 28,90 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 28,90 EUR. Bei 28,98 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 28,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.530 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

