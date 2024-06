freenet Aktie News: freenet am Montagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 24,98 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 24,98 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,00 EUR. Bisher wurden heute 32.038 freenet-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,77 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 16,41 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

