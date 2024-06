freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 25,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,00 EUR. Bei 25,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.224 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Gewinne von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,48 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je freenet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

