freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 27,20 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 27,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.186 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 38,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,06 EUR am 07.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 11,54 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,32 EUR je freenet-Aktie an.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 604,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

