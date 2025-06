freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag ins Plus

freenet im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,46 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 93.815 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. 36,78 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,32 EUR je freenet-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 21.05.2025. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie höher: Startschuss für Rückkaufprogramm - freenet zieht eigene Aktien ein