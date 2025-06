freenet Aktie News: freenet am Vormittag schwächer

freenet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 27,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 27,42 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,42 EUR. Bei 27,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.623 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,32 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,51 EUR im Jahr 2025 aus.

