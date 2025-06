freenet Aktie News: freenet büßt am Mittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 27,32 EUR abwärts.

Das Papier von freenet befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 27,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 145.965 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 37,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,32 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 604,40 Mio. EUR, gegenüber 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,40 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

