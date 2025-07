freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 27,56 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,56 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,58 EUR an. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.396 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,06 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 14,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,71 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR im Vergleich zu 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht