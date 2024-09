freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,88 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,88 EUR. Bei 26,92 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,86 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.060 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,94 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je freenet-Aktie.

