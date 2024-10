freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,02 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 28,02 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,12 EUR. Zuletzt wechselten 128.976 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 28,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,28 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 18,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,54 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,25 EUR je Aktie.

