freenet Aktie News: freenet legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 25,20 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,34 EUR. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.509 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 8,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

