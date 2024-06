freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,30 EUR zu.

Die freenet-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,30 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.993 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. 8,38 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 21,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,70 EUR je freenet-Aktie an.

Am 15.05.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

