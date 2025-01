freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,98 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 29,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.324 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 3,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 27,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

