freenet Aktie News: freenet reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 25,34 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,38 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.337 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,36 EUR am 26.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 15,71 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,96 EUR an.

freenet gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 632,10 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 559,00 Mio. EUR.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen