freenet Aktie News: freenet am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von freenet. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,56 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:44 Uhr im XETRA-Handel bei 25,56 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,72 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,56 EUR. Bei 25,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 73.360 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 26.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 19,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,96 EUR aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 559,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

