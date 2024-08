freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,62 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,62 EUR nach oben. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,62 EUR an. Mit einem Wert von 25,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.738 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 7,03 Prozent wieder erreichen. Am 26.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 16,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 632,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je freenet-Aktie.

