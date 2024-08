freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Mittwochvormittag

freenet im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,96 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 25,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,94 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.346 Aktien.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,62 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 21,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,96 EUR.

freenet gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,30 EUR je Aktie.

