freenet Aktie News: freenet am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Mit einem Kurs von 29,50 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:44 Uhr im XETRA-Handel bei 29,50 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 29,58 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 29,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.839 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,97 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,30 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

freenet-Aktie freundlich: freenet bestellt Robin John Andes Harries zum neuen CEO