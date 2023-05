freenet Aktie News: freenet am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel freenet 23,40 EUR

Die freenet-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 23,56 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 23,32 EUR. Bei 23,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 45.699 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,43 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,07 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

