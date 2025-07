freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von freenet

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 28,16 EUR ab.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 28,16 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 28,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.205 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gewinne von 33,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 14,56 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 604,40 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 638,90 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je freenet-Aktie.

