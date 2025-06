French Open wandern nicht ins Pay-TV

BERLIN (dpa-AFX) - Die Übertragungen der French Open bleiben in Deutschland auch zukünftig frei empfangbar. Während Wimbledon und US Open nur im Pay-TV gezeigt werden, läuft das Grand-Slam-Tennisturnier in Paris bis 2030 kostenfrei bei Eurosport. Das Mutter-Unternehmen Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) hat dafür nach eigenen Angaben einen neuen Vertrag mit der Fédération Française de Tennis abgeschlossen.

Der Free-TV-Sender Eurosport zeigt hierzulande neben den French Open auch die Australien Open. Das Turnier in Wimbledon überträgt Amazon Prime Video. Die US Open in New York City kann die zahlende Kundschaft bei Sky und Sportdeutschland.TV sehen./mrs/DP/he