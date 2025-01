Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fresenius SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,57 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 33,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,67 EUR an. Bei 33,48 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.052 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 36,24 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,95 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 38,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,847 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,50 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je Fresenius SE-Aktie.

