Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,28 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 34,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 34,34 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 34,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,28 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.649 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 35,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach oben. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,19 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,84 EUR aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,36 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,46 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

