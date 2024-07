Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,68 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,68 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,81 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.256 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 8,86 Prozent Luft nach oben. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,945 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,56 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

