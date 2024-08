Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 30,50 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 30,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,36 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,69 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.591 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 9,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,876 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,81 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,80 EUR je Aktie belaufen.

