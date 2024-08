Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 30,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 30,65 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,72 EUR aus. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,51 EUR ein. Bei 30,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 19.718 Aktien.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,825 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,81 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

