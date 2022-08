Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 312.321 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 48,19 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.08.2022 auf bis zu 23,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 39,05 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.018,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.246,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,26 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

