Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Mittwochvormittag

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 24,85 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,90 EUR an. Bei 24,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 50.222 Stück.

Bei einem Wert von 38,11 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 34,79 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 26,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 32,76 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.324,00 EUR umgesetzt.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Fresenius SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius und FMC-Aktien schwächer: Fitch senkt Ausblick für Fresenius und Fresenius Medical Care auf negativ

Ausblick: Fresenius SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fresenius SE-Aktie: Experten empfehlen Fresenius SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius