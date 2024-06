Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,26 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,26 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,30 EUR zu. Bei 28,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 20.648 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,964 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 5,70 Mrd. EUR, gegenüber 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,22 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

