Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,24 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 33,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 33,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.975 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 35,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 5,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 28,01 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,873 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 38,84 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren bedeutet