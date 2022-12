Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 26,07 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,09 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.796 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 38,11 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 31,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 30.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.459,00 EUR gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

