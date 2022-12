Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Um 09:22 Uhr stieg die Fresenius Medical Care-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 29,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 29,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,82 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 8.712 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,95 EUR ab. Abschläge von 15,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,47 EUR.

Am 30.10.2022 lud Fresenius Medical Care zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 5.096,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.441,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,85 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Fresenius Medical Care-Aktie dennoch stärker: Berenberg senkt FMC-Ziel

Fresenius und FMC-Aktien schwächer: Fitch senkt Ausblick für Fresenius und Fresenius Medical Care auf negativ

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care