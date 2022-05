Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 58,98 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,02 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 261.974 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 71,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 17,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 15,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,93 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 22.02.2022 vor. Fresenius Medical Care hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.647,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.400,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 04.05.2023 werfen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie: Experten empfehlen Fresenius Medical Care im April mehrheitlich zu halten

Erste Schätzungen: Fresenius Medical Care gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care