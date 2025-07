Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,57 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 46,57 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 46,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 50.055 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,00 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 30,19 Prozent wieder erreichen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,63 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Es stand ein EPS von 0,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

