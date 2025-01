Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 43,31 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 43,31 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.442 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,20 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (32,51 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 24,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40,03 EUR.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

