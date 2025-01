Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 44,03 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 44,03 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,05 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.091 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,16 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,19 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,03 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2024 aus.

