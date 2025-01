Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,14 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,14 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,02 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.241 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. 4,67 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 26,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2023 mit 1,19 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen.

